После падения самолета на жилой дом в Чечне его жителям чудом удалось выжить

Энергетики восстановили подачу электричества жителям трех сел Шелковского района Чеченской республики. Четыре тысячи человек остались без света в результате ЧП с легкомоторным самолетом. Сегодня утром он упал на частный жилой дом, зацепив крылом линию электропередачи.

Рано утром легкомоторный самолет Ан-2 готовился к очередному облету рисовых полей в Шелковском районе республики. По предварительной информации, пилот не смог набрать нужную высоту и попытался уйти на посадочную площадку. Выполнить маневр ему так и не удалось — самолет рухнул на жилой дом.



"Перед этим здесь были моя мать, сноха, племянница, пять человек были здесь. Сейчас они находятся в больнице. Вроде все нормально, но все в шоковом состоянии", — поделился житель пострадавшего дома Сайди Магомадов.



Все члены семьи находились в одной комнате ранним утром. Здесь лежала пожилая женщина, ей чудом удалось выжить. Пострадавшую зажало спинкой дивана, благодаря чему она отделалась легкими травмами.

Также пострадал один ребенок, у всех членов семьи шоковое состояние. Пилота с переломом ключицы доставили в городскую больницу. Обстоятельства происшествия сейчас выясняет следствие.



"На месте задействованы силы и средства экстренных и силовых служб, в том числе гарнизона пожарной охраны Шелковской. После необходимых следственных мероприятий будет проведена работа по разбору", — прокомментировал начальник пожарно-спасательной части Асламбек Нахаев.

Также в результате крушения легкомоторного Ан-2 были повреждены высоковольтные линии электропередач.