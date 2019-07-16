Российские синхронистки – чемпионки мира в соревнованиях групп

В южнокорейском Кванджу продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Разыграны медали в синхронном плавании. Сборная России выиграла золотые медали в соревнованиях групп с технической программой.

Сборная России, за которую выступали Полина Комар, Анастасия Архиповская, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Алла Шишкина и Майя Дорошко, получили от судей оценку 96,9426 балла. Наши спортсменки выступали с программой "Кадриль".

На втором месте китаянки. Бронзовые награды у сборной Украины.