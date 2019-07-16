Появилось видео пожара на нефтяном терминале в иракском порту

Во вторник, 16 июля, в провинции Басра на юго-востоке Ирака произошло возгорание портового нефтяного терминала. В сети опубликованы кадры, запечатлевшие инцидент.

Как сообщают СМИ, потребовалась эвакуация персонала. Данных о пострадавших пока не пострадало.

Вспыхнувший терминал использовался для перекачки нефтепродуктов на суда.