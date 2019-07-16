В Госдуме хотят приравнять вейпы к сигаретам

Депутат Госдумы Сергей Боярский призвал запретить нагреватели табака в аэропортах и ресторанах и приравнять актуальные ограничения для курильщиков к потребителям вейпа и кальяна, сообщает "Интерфакс".

"Нужно приравнять и нагреватели табака, и выпариватели к простым сигаретам. Они не менее вредны. Мы должны запретить их рекламу и выгнать не только из аэропортов, но и из торговых центров и ресторанов." — призывает депутат.

16 июля на заседании Госдумы в ходе рассмотрения законопроекта о возвращении курилок в аэропорты он заявил, что такие зоны — это пропаганда курения.

Сергей Боярский убежден, что люди с вейпами, нагревателями и электронными сигаретами должны курить в специальных "курительные комнатах".

Депутат от партии "Единая Россия" Марат Бариев тоже обеспокоен тем, что заядлым курильщикам тяжело отказаться от вредной привычки и, находясь в аэропорту, они найдут ей замену в электронных сигаретах и вейпах.