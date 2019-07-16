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Ситуация на Украине 1 час назад
Отныне только "мова": на Украине русский язык загнали на кухни
На Украине 16 июля вступил в силу закон о государственном языке. Он обязывает всех граждан страны при исполнении служебных обязанностей говорить только по-украински. Действие закона не распространяется лишь на сферу частного общения и религиозные обряды. За соблюдением закона будут следить инспекторы, а за его нарушение полагается штраф. Впрочем, многие требования отсрочены на переходный период.
Русский язык до официального Киева теперь не доведет. Украинский теперь единственный законный язык Незалежной. Остальные — только для разговоров "на кухне".
Все госслужащие, преподаватели, врачи, полицейские и сам президент по закону имеют право говорить теперь только по-украински.
Однако миллионы украинцев не просто говорят на русском. Даже по официальным данным каждый четвертый опрошенный назвал русский родным.
Оба последних президента Украины частенько переходят на теперь уже "негосударственную мову". На русском слове националисты уже ловили и президента Зеленского.
Теперь за такую лингвистическую близорукость могут и наказать. Гривной: в законе прописаны не только суммы штрафов.
Так, например, в фильмах, снятых на Украине, для остальных языков отпущено только десять процентов. Все печатные СМИ, а также интернет сайты должны быть только на государственном языке. Максимальный штраф – почти тридцать тысяч рублей.
Вот лишь несколько выдержек из сообщений граждан Украины в соцсетях: "Самое страшное, что врачей тоже заставляют так изъясняться. Надеюсь, смертность от непонимания между врачами, либо между врачами и пациентами, не повысится"; "Объясните мне: вся техническая документация — на русском языке. Как объяснить физику-ядерщику на украинском устройство атомного реактора?"
Насколько нужен украинцам этот закон о государственном языке, решили выяснить киевские журналисты. Жителям столицы они задавали вопрос на украинском.
Результат вряд ли обрадовал авторов закона: только на государственной "мове" в быту либо вовсе не говорят, либо делают это с ошибками.
Во всю силу закон о языке должен вступить через три года. Возражать против него на Украине никто так и не решается.
Даже президент Владимир Зеленский, чей украинский далек от идеального, забыл о своем предвыборном обещании. А вот для Порошенко закон о языке – едва ли не знамя предвыборной компании в Раду.
Административную ответственность за употребление негосударственного языка отложили на три года, а вот все общение в публичной сфере по закону уже должно быть на украинском.
Абсурдную ситуацию, которая противоречит и конституции Украины, и международному праву сегодня обсудят в ООН.
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