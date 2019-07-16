Иван Приходько: Донбасс идет к миру

16 июля в Донецке завершилась акция "Зеленский, признай выбор Донбасса". Там собрались тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик. Они требуют, чтобы глава Украины прекратил войну и выполнил минские соглашения.

"Как бы не сопротивлялись власти Украины, но Донбасс идет к миру. Три с половиной тысячи человек собрались в центре города на митинг, а зарегистрировались более миллиона. Пришли молодые люди, устроили концерт. К сожалению, Украина нас не слышит и не хочет слышать. Мы говорим – дайте мир, а нас обстреливают. Люди живут под постоянными обстрелами. Но мы надеемся, что все-таки нас услышат", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" глава Горловки Иван Приходько.

Миллион жителей Донбасса поддержали петицию к Владимиру Зеленскому с требованиями предоставить региону особый статус и прекратить обстрелы. Жители Донбасса также требуют вернуть им пенсии и признать право на интеграцию с Россией.

Известие о миллионной подписи под петицией "Выбор Донбасса" собравшиеся на митинг встретили аплодисментами и начали скандировать: "Нас миллион! Зеленский, как слышно?".