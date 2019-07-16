В аэропорты вернутся курилки

Законопроект, разрешающий устанавливать в транзитных зонах аэропортов специальные комнаты для курения, принят Государственной думой в первом чтении, сообщает "Интерфакс".

Его внес в нижнюю палату парламента еще в ноябре 2017 года депутат от фракции "Единая Россия" Сергей Боярский, сын народного артиста РФ Михаила Боярского.

Автор законопроекта в пояснительном документе отметил, что несмотря на действующий уже несколько лет запрет на курение в отечественных аэропортах, примерно 33% россиян не соблюдают это правило.

При этом депутат сообщил, что возможности работников авиаузла и линейных отделов полиции на транспорте по борьбе с курильщиками ограничены, поскольку основной обязанностью данных служб является обеспечение безопасности в зоне аэропорта.

В связи с этим Боярский предложил добавить в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", пункт о том, что курение табака допускается в специально оборудованных в воздушных гаванях курилках с вентиляцией.

При этом он подчеркнул, что не будет ратовать за возвращение курилок на железнодорожных вокзалах. Боярский объяснил это тем, что из вокзала можно выйти покурить и вернуться, в отличие от аэропорта.

В свою очередь первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что когда курящий пассажир находится в транзитной зоне и ему предстоит провести без табака очень долгое время, то человек начинает курить где попало – в туалете, комнате матери и ребенка.

Единороссы считают, что в данном случае стоит создать в аэропортах специальные курительные комнаты, которыми курящие пассажиры могут пользоваться, не нанося вреда другим гражданам.