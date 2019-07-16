"Локомотив" намерен пригласить голландского полузащитника

В сферу интересов московского "Локомотива" попал бывший полузащитник валлийского "Суонси" Лерой Фер. В настоящее время 29-летний голландец является свободный агентом.

Контракт Фера с "Суонси" истек. Лерой поддерживает форму, тренируясь с "Фейеноордом". Но при этом футболист открыт для предложений. Помимо "Локомотива" на Фера претендуют два турецких клуба – "Бешикташ" и "Башакшехир".

Лерой Фер у себя на родине выступал за "Фейеноорд" и "Твенте". После переезда в Англию он играл в "Куинз Парк Рейнджерс" и "Норвич", а потом присоединился к "Суонси". На счету Лероя 11 матчей в составе сборной Голландии.