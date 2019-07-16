Меркель во второй раз прослушала гимн сидя

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз слушала государственный гимн сидя. На этот раз протокол изменили на встрече немецкого политика с коллегой из Молдавии Майей Санду, пишет агентство РИА Новости. Журналисты предположили, что это может быть связано со здоровьем Меркель.

Напомним, первые признаки плохого самочувствия канцлера появились в июне 2019 года. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Меркель начало заметно трясти. Позднее политик пояснила, что у нее случилось обезвоживание.

Однако спустя всего несколько дней приступ повторился. Правда Меркель справилась с дрожью и продолжила стоя слушать речь президента Германии Франка-Вальтера Штайнмаейра.

После двух инцидентов, канцлер, видимо, решила поберечь здоровье. 11 июля на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен Меркель решила не вставать, когда заиграл гимн.