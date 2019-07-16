Очевидцы сняли на видео смерч у побережья в Сочи

В Сети опубликованы кадры из Сочи, сделанные во вторник, 16 июля, где очевидцам удалось запечатлеть на видео смерч, устроивший "прогулку" около побережья Черного моря.

На записях виден вихрь, находящийся в непосредственной близости от береговой линии.

Примечательно, что региональное управление МЧС РФ заблаговременно предупредило жителей и гостей Краснодарского края о возможности появления смерчей над морем.

Кроме того, 15 и 16 июля на территории региона действует экстренное предупреждение, связанное с ухудшением погоды, в частности ожидаются ливни, град, гроза и усиление ветра.