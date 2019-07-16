До 6 лет тюрьмы грозит владельцу теплохода "Баракуда" за ЧП во время шторма на Оби

Завершено расследование ЧП с прогулочным теплоходом "Барракуда". Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание грозит и судовладельцу, и капитану-механику в виде лишения свободы до шести лет. Об этом ГТРК "Алтай" сообщил руководитель следственного отдела на транспорте Барнаульского Западно-сибирского следственного управления СК РФ Михаил Самойлов.

Напомним, ЧП случилось во время шторма на Оби в черте Барнаула 23 июня 2018 года. Судовладелец и капитан-механик получили от диспетчера запрет на выход в рейс, но проигнорировали его. Во время грозы судно ударило об опору моста, в результате от него оторвалась веранда с людьми, там находилось более 70 человек. Ее унесло вниз по течению, волны тем временем уже достигали полутораметровой высоты.

Капитану удалось спасти судно. Для эвакуации пассажиров и экипажа был направлен дополнительный транспорт. Пострадавшими числятся 40 пассажиров, один из них с тяжкими телесными повреждениями. В настоящее время уголовное дело направлено транспортному прокурору, который утвердил обвинительное заключение. Владельцу судна и капитану-механику грозит наказание по статье №238 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".