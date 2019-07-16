Журналистов задержали после вопроса о миллионах на дороги якутского Вилюйска

В неприятную историю попала съемочная группа телеканала "Якутия 24", когда приехала в город Вилюйск снять несколько сюжетов.

Однако, как рассказал корреспондент телеканала Евгений Тойтонов, мэр города Нюргустан Афанасьев от общения с журналистами отказался, а затем, после вопроса о плохих дорогах в городе, и вовсе обратился в полицию из-за "несанкционированной" видеосъемки.

Журналистов доставили в отдел полиции, а после разъяснений отпустили.

Позже корреспондент рассказал, что мэр города изначально не был настроен давать комментарии, запрещал его снимать и отвечал агрессивно.

Когда же журналист задал вопрос о дорожных работах в Вилюйске, то Афанасьев вытолкал съемочную группу за дверь.

Тогда корреспондент с оператором пошли по улицам города, чтобы поговорить с жителями Вилюйска, и были задержаны полицией.

В комментарии РИА Новости мэр Вилюйска, со своей стороны, пояснил, что съемочная группа не показала удостоверения, снимала "без разрешения прямо на улице" и задавала "провокационные вопросы" про 95 миллионов рублей, выделенных на строительство дорог.

"Действовали крайне агрессивно, засыпали некомпетентными вопросами", – пожаловался вилюйский мэр.

По его словам, деньги на дороги предоставила не республика, "а бюджет района из дивидендов АЛРОСА". "Во-вторых, работы ведутся", — заверил Афанасьев.