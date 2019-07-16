Сальмонеллез на обед: в Москве массово отравились сотрудники нескольких бизнес-центров

Массовое отравление в столичных бизнес-центрах — около 30 человек обратились в больницу с острой кишечной инфекцией. Предварительно, у всех пациентов обнаружен сальмонеллез. 18 человек госпитализированы в инфекционные стационары, остальные пока проходят лечение амбулаторно.

Все пострадавшие приобрели еду в вендинговых аппаратах известной сети кафе здорового питания. Два десятка продуктовых автоматов и торговых точек расположены в офисах по всему городу.

Расследованием массового отравления уже занялся Роспотребнадзор. Специалисты обнаружили многочисленные нарушения санитарных норм при производстве готовой еды. Кроме того, на складах компании хранились просроченные продукты. Многие были маркированы будущими датами. После проверки было изъято около трех тонн еды. Продуктовая сеть, впрочем, продолжает работать. Но из ассортимента убрали все скоропортящиеся блюда.