Шахматы. Грищук и Карякин продолжают борьбу на Гран-при ФИДЕ

В столице Латвии продолжается второй этап шахматного Гран-при ФИДЕ, который проходит по олимпийской системе с выбыванием. В четвертьфинале играют два россиянина – Александр Грищук и Сергей Карякин. Оба начали этот этап с ничьих.

Карякин белыми фигурами сыграл вничью с американцем Уэсли Со, Грищук также белыми разошелся миром с Юй Янъи из Китая. Ничья зафиксирована в партии поляка Яна-Кшиштофа Дуды и Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана. И только француз Максим Вашье-Лаграв черными фигурами обыграл болгарина Веселина Топалова.