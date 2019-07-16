Обед по-версальски: французский министр уходит в отставку после роскошных трапез
Министр по делам окружающей среды Франции Франсуа де Рюжи уходит в отставку, сообщает французский телеканал BFMTV.
После того, как на прошедших слушаниях в парламенте был поднят вопрос о его чрезмерных тратах, он принял решение об уходе, передает "Интерфакс". Ранее политик заявлял, что скандал не станет причиной его отставки.
Недовольство действиями Франсуа де Рюжи возросло после появления информации об устраиваемых им богатых трапезах на ресурсе политических расследований Mediapart.
Согласно публикации Mediapart, на обедах, организованных министром в замке Лассе, на стол подавались лобстеры и дорогостоящие вина из парламентского погреба.
Де Рюжи не отрицает факт организации застолий, но добавляет, что это издержки работы. По его словам, это "неофициальные рабочие обеды". Министр планирует подавать на Mediapart иск о клевете.
На сайте Mediapart также опубликован отчет, утверждающий, что политик арендует муниципальную квартиру по льготной цене, хотя его зарплата гораздо выше позволенной для льготы. Кроме того, издание размещало информацию о том, что он потратил 63 тысячи евро из бюджетных средств на ремонт в служебных апартаментах.
Во Франции уже шесть месяцев не утихают протесты против правительства, поводом для которых стало социальное неравенство между руководством страны и гражданами.
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