Бокс. Бетербиев и Гвоздик могут подраться за два титула

Российский боксер полутяжелого веса Артур Бетербиев, который носит титул чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) может провести титульный бой с лучшим полутяжеловесом Всемирного боксерского совета (WBC) украинцем Александром Гвоздиком.

Стороны ведут переговоры о поединке и, как сообщают инсайдеры, сделка может быть заключена в самое ближайшее время. Скорее всего поединок за два престижных чемпионских пояса пройдет нынешней осенью.

Напомним, что у Бетербиева 14 побед на профессиональном ринге и все нокаутом. Титул IBF он взял в бою с немцем Энрико Келлингом, нокаутировав его в 12-м раунде. После этого россиянин провел две успешные защиты чемпионского пояса.

На счету Гвоздика 17 побед (15 – нокаутом) и также ни одного поражения. Пояс чемпиона WBC он выиграл, нокаутировав канадского боксера Адониса Стивенсона, который после этого поединка попал в госпиталь и долго лечился.