Кабан не подпускал людей к телу погибшего из-за него водителя мопеда. Видео
В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие последствия фатального ДТП, произошедшего вечером в мнившее воскресенье, 14 июля, в Калининском районе Саратовской области.
СМИ, со ссылкой на пресс-службу региональной полиции, сообщают о том, что кабан бросился наперерез водителю мопеда, который упал на полосу встречного движения и угодил под колеса самосвала ГАЗ.
"Мы не успели среагировать, было слишком быстро", — посетовал молодой человек, управлявший четырехколесным транспортным средством.
На записи, сделанной на месте инцидента в первые минуты после аварии, виден пострадавший и тот самый кабан, который по словам 18-летнего водителя грузовика и его товарища, не давал подойти к лежавшему человеку и оказать ему помощь.
В конечном итоге человек, попавший под колеса самосвала, скончался от полученных травм.
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