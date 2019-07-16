В тесноте и без еды: частные зоопарки не спешат выполнять закон о защите животных

Жители Мытищ обеспокоены судьбой обитателей частного зоопарка. Экзотических питомцев там держат в тесных клетках и, как говорят посетители, плохо кормят. Закон, который должен был защитить животных от людей, вступил в силу еще полгода назад, но владельцы бизнеса не торопятся выполнять все условия.

Частный зоопарк в Мытищах: десятки животных и птиц целыми днями держат под дождем или палящим солнцем.

"Нет навесов, нет воды. Животные просто сходят с ума!" — жалуется Наталья Афанасьева.

Трехметровому медведю явно мала его клетка.

- Дышит очень тяжело. Смотрите — стесана вся голова.

Еноты, лисы, павлины — всем им тоже тесно.

А это уже Наро-Фоминск. В местном зооуголке собрали, кажется, всю мировую фауну: канадский волк, индийские львы, нильский крокодил.

- Закрытая стеклянная камера, чем он дышит, я вообще не могу понять.

За вход берут по 300 рублей, но самочувствие самих зверьков, похоже, никого не заботит. Дикобраз не двигается, а обезьяна места себе не находит. Зоозащитники качают головой — животное голодное.

С 1 января вступил в силу новый закон: владельцы обязаны заботиться о питомцах, регулярно кормить, лечить, содержать в просторных помещениях. Но по факту животные так и остались бесправными.

- Сколько раз я проезжала, я не видела, чтобы его кто-то поил, чтобы к нему вообще хоть кто-то подходил из работников!

По словам зоозащитников, принятый закон не работает и вообще пока носит формальный характер. Документ лишь провозглашает общие условия содержания животных, а схему его реализации должны разрабатывать местные власти. Спустя полгода сделали это не везде.

"Должна стоять вода или не должна стоять вода, чем конкретно кормить и так далее. Поэтому, Роспотребнадзор и ветеринарное ведомство, как правило, дают отписки, что нарушений нет", — объясняет Евгений Ильинский, эксперт Центра правовой защиты.

Новый закон запретил контактные зоопарки, как представляющие опасность. Но и здесь нет нормативов, каких именно животных запрещено трогать (всех или отдельные виды) и кому (только детям или взрослым тоже). Поэтому зоопарки продолжают работать. В том же городе Озеры за 200 рублей дадут погладить хоть змею, хоть верблюда.

- Это же не злой верблюд.

- А зубы у него серьезные.

- Нет, он маленькая у нас, ему всего два года.

На зверях по-прежнему зарабатывают деньги — большие и без особых затрат.