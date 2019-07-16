Из-за всероссийского сбоя ЗАГСы перешли на ручную работу

Общероссийская электронная система, в которую заносятся данные о регистрации рождения, смерти и бракосочетания вышла из строя.

Технический сбой произошел по всей стране. В связи с этим в ЗАГС в Московской области все действия осуществляются вручную, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

Оператором единой электронной системы, вышедшей из строя, является Федеральная налоговая служба.