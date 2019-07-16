Парусный спорт. Чемпионат в классе легендарных яхт Л-6 пройдет в августе

Чемпионат России по парусному спорту в классе "Крейсерская яхта Л-6" стартует в середине августа в Санкт-Петербурге. Регата пройдет по маршруту Питер — Крондштадт — Сосновый бор — Выборг – Приморск и общая ее дистанция составит 350 морских миль.

Соревнования проводятся в координации с регатой "Санкт-Петербургская парусная неделя-2019". На чемпионат России заявилось 14 яхт легендарного класса Л-6. "Л-6 сегодня – одна из самых доступных и относительно недорогих возможностей сходить в настоящее морское плавание на крейсерской яхте", — подтвердил президент Ассоциации класса Л-6 Андрей Березкин.

Содержание любой яхты такого размера, а особенно деревянной яхты постройки 1970-х годов, обходится дорого, как в ремонте, так и в текущих расходах на стоянку, обслуживание и хранение. Большая часть всех оставшихся "шестерок" принадлежат яхт-клубам, которые предоставляют для своих яхт бесплатную стоянку.

Это существенно снижает расходы команды, ограничивая их расходами на ремонт яхты, что при большой численности (порядка 30 человек) требует относительно небольших финансовых затрат каждого участника команды. При этом нужно отметить огромный объем работы на этих яхтах, производимый командой в период ремонта и подготовки к сезону, без которого на любых деревянных яхтах не обойтись.

"Все это ценно в первую очередь молодежи и студентам — тем, кто готов учиться и работать в море, у кого больше времени, чем денег, — говорит Березкин. – На палубе Л-6 в походе по Балтике молодой яхтсмен получит такую морскую практику, какую никогда не найдет в чартерном круизе по Средиземному морю".

Проект яхты крейсерско-гоночного класса Л-6 был разработан в 1958 году в конструкторском бюро Ленинградской экспериментальной верфи спортивного судостроения. Его автор Анатолий Киселев опирался на опыт создания килевых яхт классов Л-60, Л-45 и Л-30, их строили еще до Великой отечественной войны. Яхты Л-6 – самый массовый национальный класс крейсерско-гоночных яхт открытого моря.