В Новой Москве вырос целый квартал нелегальных гостиниц и хостелов

В маленьком поселке Рассудово в Новой Москве появился целый квартал гостиниц и хостелов. Ни звезд, ни разрешений у этого отельного бизнеса нет, но номера никогда не пустуют. Шумных постояльцев не выдерживают ни нервы соседей, ни местные коммуникации.

Жители поселка Рассудово, что в Новой Москве, лишились покоя и сна. Как они подозревают, один из соседей, скупив несколько земельных участков, застроил целый квартал нелегальными гостиницами и хостелами.

- Здесь постоянные драки, постоянные крики. Буквально на днях он перепрыгнул через забор к нам и говорит: спасите, меня убивают!

- Постоянно приезжают автобусы, огромное количество гастарбайтеров. У них там фекальные выгребные ямы, они из-за огромного количества мигрантов переполняются, и все это сливается на проезжую часть.

Участки застроены как капитальными сооружениями, так и бараками из фанеры, разбитыми на комнатки, и в каждой кто-то обитает.

- Вы здесь на каком основании живете?

- Гостиничный номер, снял жилье.

И тут дорогу журналистам преграждает сам подпольный отельер, некто Михаил Янович, уроженец Житомира.

- У вас оформлены гостиницы, хостелы?

- Да, оформлены.

- Можете документы показать?

- Нет, дочери нет дома. Документы оформлены на дочь.

На фотографиях, сделанных соседями, объявления о сдаче жилья, висевшие на заборе Яновича. Однако сам он утверждает, что конфликт с соседями произошел из-за того, что они не хотят отдавать ему долг.

В местной администрации подтверждают, что никаких согласований на гостиничную деятельность Яновичу не выдавалось. Суды он соседям проиграл. Мало того, здания нелегальных хостелов находятся под арестом по требованию кредиторов.

"Вот регистрация в этих домах — все люди из ближнего и дальнего зарубежья", — показывает адвокат Ирина Бабич.

- То есть, они делают регистрацию, несмотря на арест?

- Конечно!

Получается, все иностранцы, приезжающие в рассудовские ночлежки, еще и автоматически получают столичную регистрацию. Вопрос, куда смотрит полиция тут, похоже, чисто риторический.