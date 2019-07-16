ОАЭ: танкер, якобы захваченный Ираном, нам не принадлежит

Танкер Riah, который якобы пропал, не принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам и никаких сигналов бедствия не подавал. Об этом заявил журналистам высокопоставленный источник в правительстве ОАЭ, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, ранее СМИ сообщили, будто танкер Riah исчез в Ормузском проливе. Мониторинговый ресурс marinetraffic последний раз принимал сигнал от судна 13 июля. Некоторые средства массовой информации предположили, что судно могло быть захвачено Ираном.

Судя по данным из открытых источников, судно ходит под флангом Панамы. Это небольшой танкер: длина – 68 метров, грузоподъемность – около 2 тысяч тонн.