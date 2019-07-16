В Москве умер композитор Игорь Извеков

16 июля в Москве на Маломосковской улице найдено тело композитора Игоря Извекова. Причины и обстоятельства смерти проверяются следователями, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, 53-летний музыкант скончался 15 июля. На его теле не обнаружено видимых телесных повреждений. Тем не менее, по факту случившегося Следственный комитет РФ начал проверку.

Игорь Извеков был композитором, звукорежиссером, музыкальным педагогом и руководителем вокально-инструментальными ансамблей. Двадцать пять лет он преподавал в 93-й московской детской музыкальной школе. Многие годы он был бессменным руководителем множества детских музыкальных коллективов: "Черный квадрат", "Шахматы", "Адажио", "Каприз", "Сириус". В качестве звукорежиссера-реставратора Игорь Извеков работал с альбомами Михаила Боярского, Елены Суржиковой, Руслана Неврединова. Также музыкант создавал переложения произведений других известных композиторов, в их числе Иоганн Себастьян Бах, Сергей Прокофьев, Иоганнес Брамс и многие другие.