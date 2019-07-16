Теннис. Вихлянцева и Самсонова выиграли свои матчи в Лозанне

В Швейцарии продолжается женский теннисный турнир Ladies Open Lausanne с призовым фондом 250 тыс. долларов. Еще три россиянки приняли старт в нем, но только Наталья Вихлянцева и Людмила Самсонова прошли во второй круг. Варвара Грачева выбыла.

Но для двух наших победительниц матчи сложились сложно: и Наталья, и Людмила выиграли в трех партиях. Вихлянцева обыграла Конни Перрин (Швейцария) – 7:6, 4:6, 6:3. Самсонова была сильнее Полин Парментье (Франция) – 6:0, 3:6, 6:3. Грачева уступила китаянке Синьюнь Хань – 4:6, 5:7.