Мужчина в камуфляже напал на семью фермеров с ножом. Видео

В Краснодарском крае, на женщину, играющую со своим ребенком, с ножом напал мужчина в маске и камуфляжной одежде.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 14 июля, в станице Петропавловской. На помощь жене выбежал муж и отогнал нападавшего, получив при этом несколько ножевых ранений.

МВД по Курганинскому прокомментировало инцидент телеканалу "Кубань 24", рассказав, что полицейские ведут поиски нападавшего, а его личность устанавливается.

Местные жители в нападении подозревают ранее судимого брата пострадавшей женщины. По некоторым данным, конфликт произошел при дележе урожая — семейная пара занимается фермерством.

Муж и жена были госпитализированы и сейчас находятся под присмотром врачей. Пострадавшая получила множественные глубокие порезы, мужчина, ее защищавший, проникающую рану в брюшную полость.