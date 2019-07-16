"В моем теле нет расистской кости": Трамп отверг обвинения в свой адрес

Президент США Дональд Трамп во вторник, 16 июля, прокомментировал обвинения в том, что его высказывания носят расистский характер.

Глава американского государства на своей странице в Twitter заявил, что его посты не имеют отношения к расизму. "У меня нет расистсткой кости в моем теле", — отметил Трамп.

Также лидер США критически высказался насчет планов демократов провести голосование в Палате представителей по предложению осудить его высказывания в социальных сетях. По словам Трампа, это голосование носит жульнический характер, потому республиканцы "не должны проявить слабость и попасть в их ловушку".

Глава американского государства, в свою очередь, предложил провести в конгрессе голосование по вопросу непристойных высказываний и лжи со стороны женщин-конгрессменов от Демократической партии.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп оказался в эпицентре скандала. Его назвали расистом и ксенофобом после поста в Twitter. На своей странице в социальной сети лидер США указал, что женщинам-конгрессменам Демократической партии, которые прибыли в Штаты из-за границы, не стоит указывать "самой великой нации на Земле", как руководить страной. Также он посоветовал им вернуться на историческую родину и взяться за ее восстановление.

Кроме того, Дональд Трамп, выступая на мероприятии в Белом доме в понедельник, 15 июля, заявил в адрес женщин-конгрессменов, что они могут уехать, если несчастливы в стране и ненавидят ее.