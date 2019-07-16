"Барселона" готова отдать за Неймара Коутиньо, Дембеле и 40 млн евро

Продолжается ставшая многосерийной история вокруг обратного перехода форварда сборной Бразилии Неймара из французского "Пари Сегн-Жермен" в испанскую "Барселону". Новое предложение "сине-гранатовых" вновь не устроило менеджеров парижского клуба.

Ранее сообщалось, что в сделку по Неймару "Барса" готова включить его соотечественника Фелипе Коутиньо. Теперь, как сообщает испанское издание As, каталонцы прибавили к бразильскому полузащитнику француза Усмана Дембеле. И еще готовы доплатить 40 млн евро.

Однако, как сообщают инсайдеры, предложение "сине-гранатовых" не устраивает "ПСЖ". Президент парижан Нассер Аль-Хелайфи хочет получить за Неймара примерно те же деньги, что клуб потратил на его приобретение два года – 222 млн евро. При этом, якобы, Аль-Хелайфи заявил, что не будет рассматривать предложения ниже 300 млн евро. Столько "Барселона" явно не потянет и именно поэтому пытается "разбавить" трансфер бразильца другими игроками.