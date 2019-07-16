"Локомотив" готов побороться за экс-хавбека сборной Голландии Фера

Голландский полузащитник Лерой Фер, который провел за национальную сборную "оранжевых" 11 матчей, может стать игроком московского "Локомотива". Хавбек выступал за голландские "Фейеноорд", "Твенте", английские "Норвич", "Куинз Парк" и валлийский "Суонси".

За "лебедей" из Суонси 29-летний футболист провел свои последние четыре сезона и покинул клуб по окончании сезона-2018-2019, на данный момент являясь свободным агентом, напоминает TMW. Правда, "локо" не единственный претендент на темнокожего голландца — интерес к нему проявляют турецкие "Истанбул" и "Бешикташ".