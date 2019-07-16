ОБСЕ: Киеву следует учитывать языковые права меньшинств

Украинским властям при разработке законодательства, которое касается государственного языка, следует учитывать права национальных меньшинств, а также особенности регионов страны. С таким заявлением выступил во вторник, 16 июля, верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по национальным меньшинствам Ламберто Заньер во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам комиссара, Украина имеет полное право на укрепление роли государственного языка, но при этом шаги в данном направлении следует осуществлять, учитывая этническое и языковое разнообразие в стране. Ламберто Заньер отметил, что права меньшинств касательно языковой и образовательных сфер должны быть соблюдены, согласно обязательствам Украины перед ОБСЕ, а также с точки зрения международных норм, сообщает ТАСС.

Верховный комиссар ОБСЕ подчеркнул, что сбалансированную и прагматичную языковую политику стоит проводить, по возможности, на основе позитивных шагов и поощрений, а не штрафов. Также следует учитывать особенности регионов. Заньер порекомендовал проводить подробные консультации на всех этапах процесса внедрения языковой политики со всеми вовлеченными сторонами, в числе которых национальные меньшинства.

Комиссар заявил, что в принятом законе о государственном языке в том виде, в котором он есть сейчас, отсутствует юридическая ясность и гарантии относительной защиты прав представителей национальных меньшинств в языковой сфере. Заньер порекомендовал Украине совершенствовать законодательство, которое касается защиты прав национальных меньшинств.

Ранее сообщалось, что во вторник, 16 июля, на Украине вступил в силу закон о государственном языке. Он обязывает всех граждан страны при исполнении служебных обязанностей разговаривать исключительно по-украински. Отмечается, что действие закона не распространяется на сферу частного общения, а также не касается религиозных обрядов.