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16 июля 201919:11

Нашествие крылатых муравьев в Москве отменяется

Triangle Pest Control

Пресс-секретарь Зоологического музея МГУ энтомолог Илья Гомыранов сообщает, что появление в Москве крылатых муравьев — нормальное явление, обусловленное погодой. По данным РИА Новости, эксперты прогнозируют, что "нашествие" завершится через несколько дней.

Ранее соцсети наводнили фотографии и посты о том, что Москва находится под "атакой" полчищ летающих муравьев.

"Это сезонный массовый лет, он наблюдается ежегодно. Установившаяся в столице влажная и теплая погода наиболее благоприятна для размножения. Через несколько дней количество летающих муравьев сократится", — успокаивает москвичей Илья Гомыранов.

Чаще всего на фото попадает один из самых обычных муравьев — черный садовый муравей Lasius niger, чей период лета весьма продолжительный по времени. Он наблюдается в июле-августе, и при этом никакой опасности для жителей Москвы и области не представляет.

Ученый поясняет, что у черных садовых муравьев в муравейнике всегда одна царица-матка – это явление называют моногинией. Всю жизнь она проводит внутри муравейника и спаривается лишь единожды. Из оплодотворенных яиц рождаются муравьи-рабочие и новые самки, а самцы появляются на свет из неоплодотворенных яиц.

Муравейники могут располагаться во дворах домов, на газонах, а также в парках и скверах.

Ареал обитания насекомых простирается от южноевропейских стран и Англии через Европу до центральных частей Сибири и Монголии.

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