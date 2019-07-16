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16 июля 201919:25

КХЛ запрещает хоккейным судьям пользоваться социальными сетями

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов сообщил журналистам, что всем арбитрам, официально обслуживающим матчи Лиги, будет запрещено пользоваться социальными сетями. Юридически этот запрет распространяется на время действия контракта.

"Мы вводим запрет на использование социальных сетей, — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ. – Поверьте, такие меры приняты для информационной безопасности. Формально это правило действует в рабочий период, но и после 30 апреля мы настоятельно рекомендуем избегать пользования соцсетями".

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