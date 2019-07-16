Стало известно, сколько человек в 2018 году заразились ВИЧ и умерли от СПИДа

В 2018 году около 1,7 миллиона человек в мире заразились ВИЧ-инфекцией, порядка 770 тысяч умерли из-за недугов, вызванных СПИД.

Всего в 2018 году число людей, зараженных ВИЧ, достигло отметки в 37,9 миллиона человек. Из них 1,7 миллиона — это те, кто заразился вирусом впервые. В докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) отмечается, что это на 16 процентных пунктов меньше, чем в 2010 году.

Количество умерших из-за СПИД в 2018 году (770 тысяч человек) — это на 33 процентных пункта меньше, чем восемь лет назад. Авторы исследования отмечают, что снижение заболеваемости и смертности может быть связано с постоянным прогрессом в большинстве стран Восточной и Южной Африки. Так, приводится пример, согласно которому на юге этого континента за последние восемь лет число случаев заражения снизилось на 40 процентных пунктов. В докладе отмечается, сообщает ТАСС, что вне зависимости от снижения показателей, региону Восточной и Южной Африки предстоит пройти еще большой путь, чтобы победить ВИЧ и СПИД.

В Восточной Европе и Центральной Азии отмечается тревожный рост числа заразившихся в течение 2018 года — показатель увеличился на 29 процентных пунктов. На Ближнем Востоке, а также в Северной Африке — на 10 процентных пунктов. В Латинской Америке показатель увеличился на 7 процентных пунктов.

В 2018 году на борьбу с ВИЧ/СПИД выделенный объем средств впервые уменьшился почти на один миллиард долларов. Всего разными организациями и правительствами на борьбу с недугами было направлено почти 19 миллиардов долларов. Отмечается, что в 2020 году уже потребуется 26,2 миллиарда. В связи с этим и.о. исполнительного директора ЮНЭЙДС Гунилла Карлссон обратилась к мировому сообществу с заявлением, что они нуждаются в усилении политического лидерства касательно борьбы, направленной на полную ликвидацию ВИЧ/СПИД.