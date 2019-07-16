Срок заключения россиянки, похитившей собственных детей, сократился на год

Предполагаемый срок заключения осужденной в США за похищение собственных детей Богданы Осиповой сократился на год. Соответствующие данные опубликовало Федеральное бюро тюрем, они свидетельствуют о том, что дата освобождения россиянки — 15 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Осипова федеральным судом города Уичито (Канзас) 6 июня была приговорена к семи годам заключения. Она обвиняется в похищении детей, а также в вымогательстве международного масштаба. До этого женщина два года провела под стражей в ожидании приговора.

Подруга заключенной Надежда Никонорова сообщила ТАСС, что дата освобождения Осиповой приблизилась на год. Федеральное бюро изменило дату из-за хорошего поведения заключенной. Подруга уверяет, что по законам освобождение может состояться еще раньше.

Также Никонорова отметила, что еще три года после освобождения Богдана Осипова будет находиться под полицейским надзором без права выезда из страны. Также в приговоре судьи подчеркивается, что россиянка должна способствовать возвращению из России в США двух своих дочерей.

Адвокаты Богданы Осиповой подали апелляционную жалобу на приговор. Защита россиянки намерена оспорить обвинение, касающееся вымогательства — оно и составило основной срок наказания.

Ранее в МИД России заявили, что приговор Осиповой является несправедливым и представляет собой правовой произвол.