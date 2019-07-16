Легенда о "Летучем голландце" ожила: американская журналистка подняла волну в Персидском заливе
История сродни легенде о "Летучем голландце": журналистка CNN сообщила о пропавшем в Ормузском проливе нефтяном танкере, принадлежащем Объединенным Арабским Эмиратам. Мол, судно захвачено иранскими военными, судьба экипажа неизвестна. Однако до сих пор не удалось найти не только пропавший танкер, но и компанию-владельца. Более того, власти Эмиратов сообщили телеканалу "Аль-Арабия", что судно сигналов бедствия не подавало, не принадлежит и не используется этим ближневосточным государством.
Старенький танкер 1988 года постройки под названием RIAH шел обычным курсом в международных территориальных водах, когда внезапно потерял ход, прекратил передавать сообщения о своем местонахождении, а с командой оборвалась связь. После этого, по данным сервисов по слежению за передвижением кораблей, судно то ли дрейфовало в территориальных водах Ирана, то ли шло на буксире со скоростью до двух узлов.
Версия о возможном угоне стремительно распространилась по соцсетям. Новую волну в Персидском заливе подняла американская журналистка Барбара Старр. Она специализируется на новостях Пентагона для CNN. Но только ни на сайте самой телекомпании, ни в эфире про танкер до сих пор ни слова, а главная новость – скандал вокруг высказываний президента Трампа в адрес конгрессвумен от демократов. Это не помешало Барбаре Старр сделать заявление в Twitter от лица CNN.
"Как стало известно CNN: разведка США с высокой степенью уверенности полагает, что военно-морские силы КСИР в минувшие выходные загнали в иранские воды танкер MT RIAH. ОАЭ не комментирует. Некоторые источники в Персидском заливе говорят, что судно попросту сломано и отбуксировано Ираном. США говорят, что нет связи с экипажем. Последнее местоположение — остров Кешм", — написала Барбара Старр из CNN.
Издание Elint Print, специализирующееся на расследованиях, делится своими размышлениями о ситуации. Там подчеркивают, что танкер впервые серьезно отклонился от своего маршрута. К тому же, на острове Кешм в Ормузском проливе, откуда последний раз судно подавало сигнал, находятся базы Корпуса стражей исламской революции.
"Последняя зафиксированная скорость танкера была всего два узла. Похоже, есть объяснение тому, почему судно так замедлилось и развернулось в сторону иранского острова Кешм, уйдя от своего маршрута. По всей вероятности, оно было перехвачено кораблями КСИР", — предполагают исследователи из Elint Print.
При этом не вполне ясно, кому же принадлежит RIAH. В зарегистрированной компании-владельце танкера "Прайм Танкерс" сообщили агентству Associated Press, что уже продали судно другой компании – "Муж Аль-Бахар". А там корреспондентам сказали по телефону, что фирма вообще никакими ми не владеет.
Пока ни Объединенные Арабские Эмираты, ни Тегеран не сделали официальных заявлений по поводу последнего инцидента. Что же касается предыдущих, то Иран настаивает на своей непричастности. По словам главы МИДа Исламской Республики Мохаммада Джавада Зарифа, иранские корабли ни на кого не нападают, напротив – их главная задача — спасательные операции. При этом, Тегеран готов к диалогу с Вашингтоном, но агрессию со стороны США без ответа не оставит.
"Я не думаю, что президент Трамп хочет войны, но я полагаю, что его окружение было бы не против. В конечном счете возобладает благоразумие. Люди знают, что Иран – большая, гордая страна. И мы не отнесемся легкомысленно к военному удару", — подчеркнул министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Ормузский пролив, который соединяет Оманский залив с Персидским, — единственный морской путь для доставки газа и нефти из региона в Японию, США и Западную Европу. Опасные инциденты с танкерами в этих тесных водах продолжаются уже несколько месяцев. Две атаки в мае и июне 2019 года серьезно испортили отношения между Ираном и Соединенными Штатами. Бесспорных доказательств вины Тегерана до сих пор не предоставлено. А нынешний эпизод с таинственным танкером пока и вовсе похож на выдумку.
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