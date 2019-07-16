Матч "Ростов" – "Спартак" будет судить арбитр Кирилл Левников

Российская премьер-лига назначила бригады арбитров и инспекторов судейского корпуса на матчи 2-го тура чемпионата страны в высшем дивизионе. На центральной игре между "Ростовом" и "Спартаком" будет работать бригада питерского рефери Кирилла Левникова.

Помогать главному судье будут ассистенты Дмитрий Жвакин и Рашид Абусуев, резервный судья — Артем Любимов, инспектор — Николай Иванов.

В субботу, 20 июля, также пройдут матчи "Уфа" — "Краснодар" (главный судья Алексей Еськов), "Крылья Советов" — "Арсенал" (Павел Кукуян), ЦСКА — "Оренбург" (Евгений Турбин).

Остальные четыре матча пройдут 21 июля: "Урал" — "Ахмат" (Алексей Сухой), "Локомотив" — "Тамбов" (Станислав Васильев), "Динамо" — "Рубин" (Виталий Мешков), "Сочи" — "Зенит" (Алексей Матюнин).