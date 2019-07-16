Ликвидация лондонских террористов признана правомерной

Полиция правомерно применила оружие против трех террористов, атаковавших прохожих на Лондонском мосту и рынке Боро в 2017 году.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал коронер Марк Лакрафт, оглашая вердикт присяжных, подчеркнув, что "полиция действовала храбро".

На слушаниях в центральном уголовном суде Лондона изучались действия полицейских, которые прибыли на место происшествия 3 июня 2017 года, после того автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту в самом центре британской столицы, а затем трое террористов, выбравшись из машины, напали с ножами на людей на близлежащем рынке Боро​​.

В деле подчеркивается, что мужчины прекратили наносить удары только после того, как к месту прибыли автомашины с вооруженной полицией, сотрудники которой застрелили нападавших.

В итоге, 8 человек погибли, 48 получили ранения.