Освобождение инопланетян отменяется: организатор штурма "Зоны 51" дал задний ход

Энтузиасты в Facebook объявили акцию — штурм секретной "Зоны 51". Это военная база в американском штате Невада. Провести атаку обещают 20 сентября. Цель: найти и вывезти инопланетян, которых, там якобы держат. Каждый день к призыву присоединяют десятки тысяч людей, оставляя свои подписи. Всерьез это или шутка — не уточняется. В Пентагоне, впрочем, юмора не поняли. Там заявили, что в случае реальной попытки штурма базы могут применить оружие.

Полтора миллиона человек из разных уголков планеты то ли всерьез, то ли в шутку собрались штурмовать военную базу "Зона 51". Это секретный объект Пентагона в Неваде. По мнению пользователей, там американские власти содержат инопланетян, которых используют для опытов. И их нужно срочно спасти.

"Первая вещь, которую мы сделаем, – это припаркуемся напротив дороги. После этого стартует самая главная часть операции. Необходимо незаметно пересечь поле. Если участника акции остановит служба безопасности, нужно сказать, что ты фермер, и заблудился", — инструктируют своих последователей организаторы акции.

Соцсети заполонили ролики, в которых пользователи готовятся к штурму. Некоторые делают космический make-up и подбирают подходящий образ, а другие представляют, как будут пробираться сквозь кордоны службы безопасности. И даже фантазируют на тему того, как будут выносить на своих плечах спасенных инопланетян.

И все бы это так и осталось смешной акцией в интернете, если бы не реакция на уровне центральных американских СМИ и первых лиц государства. В Пентагоне всерьез напомнили о специальном назначении засекреченного объекта в Неваде. Сейчас там разрабатывают экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения. И если на объект попытаются прорваться, военные предупредили, что будут стрелять. Не исключено, что на поражение.

"Зона 51" – это в том числе и тренировочная площадка для ВВС США. Мы настоятельно рекомендуем отказаться от идеи проникнуть в эту зону. США всегда готовы защищать свою страну и ее стратегически важные объекты", — предупредила пресс-секретарь ВВС США Лора Эндрюс.

Об организаторе скандальной встречи известно немного. Если верить данным соцсетей, живет он в Мельбурне. Любит пушистых песиков и ходить в бары. А еще, судя по всему, и заработки в интернете. Часть американских СМИ пишет о том, что "выстреливший" в медиапространстве план по штурму "Зоны 51" на самом деле не такой уж абсурдный. Как только число участников перевалило за миллион, в Facebook появилась ссылка на сайт, где можно приобрести товар с символикой "Зоны 51". Цены далеко не низкие – в районе 20 долларов за обычную черную футболку с примитивным принтом. Однако заподозрив, что вслед за популярностью может последовать и тюремное заключение, организаторы поспешили избавиться от повышенного внимания американского оборонного ведомства. На странице появилось сообщение, где на всякий случай пользователям объяснили — акция шуточная, штурм не планируется.