"Разочарована в правосудии Украины": Москалькова с Денисовой поговорили о заключенных

Главной темой встречи уполномоченных по правам человека России и Украины стало положение удерживаемых лиц, в их числе арестованный глава "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого накануне вновь не выпустили на свободу. Вчера такие же переговоры проходили в Киеве, а сегодня омбудсмены Татьяна Москалькова и Людмила Денисова прилетели в Москву.

Татьяна Москалькова обращается к Людмиле Денисовой:

— Для удобства я предлагаю сесть рядом.

Они садятся вместе, ставят рядом флаги России и Украины. Подчеркнутая взаимная доброжелательность не выглядит наигранно. Сам формат контактов предполагает диалог. Вчера уполномоченные по правам человека встречались в Киеве. Сегодня Татьяна Москалькова принимает свою украинскую коллегу в Москве.

"Я представляю Людмиле Леонтьевне список граждан Российской Федерации, которые обратились непосредственно ко мне как к уполномоченному за помощью. И прошу оказать всестороннюю поддержку", — заявила Татьяна Москалькова.

"Я тоже привезла вам список, полностью который содержит 150 кейсов. Это граждане Украины, которые содержатся на территории Российской Федерации и в Крыму", — отметила Людмила Денисова.

Фамилии не озвучивали по принципу "не навреди". Но во время закрытой части встречи, речь, конечно, шла о журналисте Кирилле Вышинском.

"Вчера я была разочарована в правосудии Украины, в гуманности. Cуд даже не вышел в судебное помещение и не объяснил причины переноса", — рассказала Татьяна Москалькова.

"С Кириллом Вышинским я встречалась буквально на прошлой неделе. Он в нормальном таком, бодром состоянии, очень оптимистически настроен. Я так думаю, что 19 июля все-таки начнется рассмотрение ходатайств", — прокомментировала Людмила Денисова.

И российская, и украинская омбудсвумен заявили, что продолжат совместную работу, чтобы гарантировать соблюдение прав человека тем, кто содержится под стражей. Например, Татьяна Москалькова отправит запрос о допуске независимой группы врачей к украинскому гражданину Павлу Грибу. Он осужден в России за подстрекательство к теракту. Хирурги должны решить, нужна ли ему операция.

Между тем на Украине наконец-то возбудили уголовное дело в отношении сотрудников СБУ. Они жестоко избили во время задержания гражданина России. Российскому и украинскому президентам направили ходатайства о помиловании ряда заключенных. На ответ украинской стороны большое влияние могут оказать выборы в Верховную раду.

"Мы очень надеемся, что сегодняшние выборы в Верховную раду изменят вектор и мы сможем, наконец, развернуться к человеку и его правам", — резюмировала Татьяна Москалькова.

Завтра украинская омбудсмен продолжит консультации в Москве.

Людмила Денисова заявила, что в ходе этого визита в Москву пока не встречалась с украинскими моряками, которые сейчас находятся в следственном изоляторе "Лефортово". Но она намерена увидеться с ними завтра, поскольку будет присутствовать на судебном заседании.