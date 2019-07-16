Туризм, доходы и тарифы ЖКХ. Путин обсудил ситуацию в Алтае с временным главой Республики

Доходы населения, тарифы ЖКХ и безработица — самые острые и болезненные вопросы региона стали темой встречи Владимира Путина с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Олегом Хорохординым. Огромные территории и красивейшие места. Край, привлекательный для туристов. О развитии авиасообщения с Горным Алтаем президент говорил во время недавней Прямой линии.

У руля Республики Алтай Олег Хорохордин всего несколько месяцев. В марте президент назначил его исполняющим обязанности главы региона.

"Сразу поехал по Республике, посетил все районы и отдаленные села. Безработица очень большая: в два с половиной раза превышает среднероссийский уровень, доходы населения низкие, самые низкие в Сибирском федеральном округе", — доложил президенту Путину Хорохордин.

Зарплатам далеко и до среднероссийских. При этом, имея самые низкие доходы в Сибирском федеральном округе, население республики платит за ЖКХ и электроэнергию больше, чем соседи. Говоря о проблемах, Хорохордин предлагает решения: туризм — золотая жила региона.

Два с лишним миллиона туристов ежегодно приезжают любоваться бескрайним Алтаем. Поток гостей растет уже несколько лет. Каждый здесь находит что-то свое: рыбалка, грибы, да и просто походить по тайге — одно удовольствие. В отпуске здесь был и Владимир Путин и, конечно, своими глазами видел все богатство природы. Впечатлениями поделился во время недавней прямой линии.

"Есть ежедневные рейсы с Красноярском и Новосибирском, два рейса с Казанью, с Екатеринбургом. Сейчас договариваемся с Санкт-Петербургом и Новокузнецком. Туристы едут в основном. Действительно, билет чуть дороговат для населения именно Горно-Алтайска. Если, как вы сказали, на керосин снизятся цены, то все выровняется", — говорит Хорохордин. "Главное, чтобы больше не повышались", — отвечает Владимир Путин.

О мерах, которые удержат цены на керосин, Путин говорил во время прямой линии. Наши коллеги выходили с президентом на связь из местного аэропорта. Раньше в Горно-Алтайск из столицы на прямую было не попасть. Не так давно самолеты из Москвы начали летать, а буквально накануне еще один уже бюджетный перевозчик пришел. Для города — праздник.

"Победа" начала летать из Москвы в Горно-Алтайск. У нас заполняемость практически 100%. У нас уже более 5 тысяч билетов купили", — рассказывает пресс-секретарь авиакомпании "Победа" Елена Селиванова.

С начала июля к аэропорту ведет новая трасса. Для региона состояние дорог — больная тема. Меньше 20% отвечают нормам. Федеральный бюджет поможет с восстановлением. Помогут и местным фермерам. 70% жителей работают на селе. Врио главы региона предлагает развивать животноводство. Рассказал Хорохордин и о том, как кадровый вопрос решает.

"Запустили по федеральному образцу программу кадрового резерва, назвали "Команда развития". В первый день поступило 400 заявок. Это рекорд по Российской Федерации. То есть это о чем говорит? Местные люди хотят участвовать в развитии Республики очень активно", — утверждает Хорохордин.

Владимир Путин отметил, что развивать республику нужно без ущерба ее природе и культурному наследию. Задача местных властей соблюсти баланс.