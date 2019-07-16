Спорная привычка. Законопроект о возврате курилок со скрипом прошел первое чтение

В аэропорты могут вернуться зоны для курильщиков. Сегодня Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Как говорится в документе, курение может быть разрешено "в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции". Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента еще два года назад, но встретил сопротивление со стороны Минздрава.

Чемодан, такси, очередь на досмотр и последняя сигарета на много часов вперед. Это расписание курильщика уже шесть лет. С тех пор, как в аэропортах запретили дымить.

"Это мучение. Выходи и опять проверяйся, заходи. Я 42 года курю, а то, что мне кнопку нажали, я не могу бросить", — жалуются курильщики.

Подымить к таким табличкам выходят далеко не все. Треть пассажиров в опросах признаются, что курят, где придется. В Госдуме решили курилки вернуть. Инициатор закона, сын одного из самых знаменитых курильщиков страны, уверяет: отец на его стороне.

"Он считает, что мой законопроект правильный, он поддерживает его. Но я не являюсь сторонником курения, я всячески стараюсь рекомендовать Михаилу Сергеевичу отказаться от этой привычки. Сам не курю и никому не советую", — поясняет первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Противники сигарет "за" курилки. И тут, говорят, никакого противоречия: ведь отдельное помещение защитит от дыма некурящих. Курительная комната Госдумы много лет была в переходе между зданиями. Раньше запах табака тут был такой, что ни с чем не спутаешь.

Сейчас дверь закрыта, за ней видны стулья, наверное, еще один зал для заседаний. А рядом теперь кубки за спортивные достижения — наглядный переход к здоровому образу жизни. А вот курить теперь ходят на улицу в обыкновенную беседку за дверью. Депутат Елена Драпеко, кстати, курилкой не пользуется, терпит. И тут, считают авторы законопроекта, как раз и есть водораздел. Курить в Думе нельзя, но можно выйти наружу. Чего не скажешь про аэропорт.

"Курение — это зло, с ним надо бороться. Но не с курильщиками. В стране 29 миллионов курильщиков. В аэропорту они куда-то летят, это транзитная зона, выйти из нее невозможно", — говорит Драпеко.

В это время в зале ожесточенные споры. Комитет по здоровью "за", Минздрав, в Думе есть представитель кабмина, — "против". КПРФ и ЛДПР — "против", "Единая Россия" и "Справедливая Россия" — "за", но только большинством. Сторонники и противники поделились не по фракциям, а по убеждениям.

"Человек выкурит в специально выделенной комнате и девять часов будет лететь в самолете. Так давайте тогда в самолете ему разрешим курить. Это особая форма наркомании", — уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко. "У нас сегодня официально 8 миллионов наркоманов. Может, вы еще комнату для иглоукалывания предложите сделать?! Надо больше требовать, чтобы исполняли закон, а все остальное — от лукавого", — считает первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. "Табак — это в чистом виде яд. У человека нет никакой необходимости в употреблении табака. Какие кабины еще?! Курильщику выгодно курить в компании", — утверждает председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

В Минздраве напомнили, что пока курилки работали, концентрация вредных веществ рядом была вшестеро выше нормы. В Шереметьево уверяют, что теперь все будет по-другому.

"Эти помещения должны быть изолированы, они должны быть удалены от зон, где обслуживаются пассажиры. Они должны иметь непрозрачные стены, мощные вентиляционные системы", — заявила глава дирекции по связям с общественностью "Международный аэропорт Шереметьево" Анна Захаренкова.

После часа споров законопроект в первом чтении все-таки приняли. Платить за высокотехнологичные курилки, по замыслам авторов, будут сами аэропорты. Если, конечно, не переложат бремя на пассажиров.