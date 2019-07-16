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16 июля 201920:48 Валентин Богданов

Трампу советуют быть сдержаннее: против президента США подготовлена осуждающая резолюция

Трампу советуют быть сдержаннее: против президента США подготовлена осуждающая резолюция

Дональд Трамп оказался в центре нового громкого скандала. Сенаторы-демократы готовят против президента США специальную резолюцию. В документе, который может быть поставлен на голосование уже в ближайшие часы, предлагается осудить "расистские" высказывания главы Белого дома. Заявления президента прозвучали в адрес сразу нескольких женщин-конгрессменов, которые являются выходцами из других стран. Трамп указал им всем на дверь, предложив вернуться на свою историческую родину. Но, судя по ответу девушек, они склонны отказаться.

Ни одна из представительниц прогрессивного женского актива Демократической партии не решилась выйти против главы Белого дома в одиночку. В президенты девушки не выдвигаются. Кому-то, как Александрии Окасио-Кортес, не хватает лет, кому-то, как Ильхан Омар, анкетных данных (родом она из Сомали). Впрочем, недостатки все четыре компенсируют политическим чутьем — к импичменту призвали в тот момент, когда популярность Трампа вышла на пик за все время его работы.

"Этот президент призывал непристойно трогать женщин. Этот президент оскорблял темнокожих атлетов. Он называл страны, откуда прибыли темнокожие люди, "вонючими дырами", — заявила член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Ильхан Омар.

Скандал зрел, как нарыв. Все началось с поездки главной заводилы нынешнего демарша Александрии Окасио-Кортес в лагеря временного содержания мигрантов. По поводу того, в каких условиях там сидят люди, в США в последнее время и правда много споров. Но конгрессвумен из Бронкса, запомнившаяся высказыванием о том, что сенат и конгресс — разные ветви власти, решила потушить проблему бензином. Вернувшись на Капитолийский холм, стала рассказывать, что пьют беженцы воду из туалетов, относятся к ним хуже, чем к узникам нацистских концлагерей, а республиканцы все это устроили специально. И только тогда рука Трампа потянулась к Твиттеру.

"Почему бы им не уехать обратно и не помочь восстановить полностью разрушенные заполненные и кишащие преступностью места, откуда они приехали, а потом вернуться и показать нам, как нужно это делать? Я уверен, (спикер палаты представителей) Нэнси Пелоси будет счастлива устроить бесплатные поездки", — написал в своем Twitter Дональд Трамп.

Спикер Пелоси за своих подопечных горой. Сегодня Палата представителей должна принять резолюцию, осуждающую расистские, как их назвали, комментарии Трампа. Текст накидал родившийся в Польше конгрессмен от Нью-Джерси Том Малиновски. Быть сдержаннее, не поддаваясь на провокации, посоветовали Трампу и однопартийцы. 

"Все мы знаем, что Александра Окасио-Кортес и все эти люди — кучка коммунистов. Они ненавидят Израиль, ненавидят собственную страну, сравнивают наших пограничников с охранниками концлагерей", — заявил сенатор Конгресса США от Республиканской партии Линдси Грэм в интервью Fox News в понедельник, 15 июля.

Для тех, кто в американской политике традиционно отстаивает интересы Израиля, это неприятный поворот. Когда в США смотрят на Нетаньяху, то видят Трампа, пишет The Jerusalem Post, добавляя, что в перспективе скорых выборов нет в этом ничего хорошего.

В двусмысленном положении и Твиттер. Противники Трампа требуют, чтобы его высказывания сопровождались специальной пометкой, но менеджмент сервиса пока не поддается. На прочность накануне проверили и нью-йоркскую полицию. Протестующие против рейдов миграционной службы США и миграционной политики Трампа в целом заблокировали движение на углу Пятой авеню и 42-ой улицы. В итоге 48 человек уехали в участки в пластиковых наручниках.

Тем временем либеральные публицисты со страниц газет и с телеэкранов третьи сутки читают Трампу мораль. Президент не понимает, что США — это плавильный котел. Может и так, но ведь когда под котлом только разводили огонь, никто не думал, что с него начнет срывать крышку.

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