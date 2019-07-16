Соболь и "Пауку" Троицкому отказано в регистрации на выборы в Мосгордуму

На заседании окружной избирательной комиссии округа № 43 принято решение об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и рок-музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, сообщает "Интерфакс".

Руководитель окружной комиссии Ирина Вялых сообщила, что у Соболь из 4940 подписей, предоставленных в свою поддержку, 712 признаны недействительными, одна — недостоверной. Среди нарушений зафиксированы подписи умерших людей, несоответствия паспортных данных, автографы жителей других округов.

В итоге у Соболь недействительными были признаны 14,4% подписей, что значительно больше допустимых 10%. У Троицкого забракованы 687 подписей из 4610.

В ответ Соболь заявила, что ее требование о проведении открытой проверки подписных листов было проигнорированы, а также ей не предоставили полные сведения об итогах проверки за два дня, поэтому она предложила перенести заседание.

На это члены комиссии возразили, что подписи, информацию о которых требует Соболь, не вошли в итоговый протокол проверки, так как признаны действительными.

Ранее Троицкий проинформировал общественность о том, что в случае отказа его зарегистрировать в качестве кандидата, юристы займутся выяснением результатов проверки подписей, собранных за его выдвижение.