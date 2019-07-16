Российские ЗРК могут стать весомым аргументом Турции в споре за кипрский шельф

Турция поставит на боевое дежурство полученные от России комплексы С-400 уже в апреле следующего года. Об этом сегодня заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что зенитные системы С-400 — лучшие в мире. И поэтому безопасность Турции будет обеспечена на самом высоком уровне. Несколько часов назад в страну из России прилетел очередной, уже десятый, самолет с компонентами С-400.

Эрдоган подчеркнул, что поставки продолжатся, несмотря на позицию США и других стран НАТО, выступающих против военного сотрудничества Анкары и Москвы. Благодарность России за комплексы С-400 выражают не только официальные лица Турции. Кондитер из города Бурса испек пирог для Владимира Путина, и отправил его в Москву.

Бурить или не бурить. Евросоюз ввел санкции против Турции за геологоразведку в чужих территориальных водах. Впрочем, Анкара их чужими не считает и настойчиво претендует на природные богатства Восточного Средиземноморья.

Претензия все та же — Северный Кипр. Турция контролирует северную часть острова уже 45 лет и считает воды вокруг нее своей территорией. Евросоюз и член ЕС Республика Кипр признает воды вокруг всего острова исключительно кипрскими.

Самое выгодное газовое месторождение — это "Афродита", к югу от Кипра. Примерные запасы — 140 миллиардов кубометров. Разрешения на геологоразведку выданы американцам, итальянцам и французам. Турки решили подключиться на правах хозяев и отправили 2 корабля, чтобы начать бурение. Судно "Явуз" огибает остров с востока, а "Фатих", в переводе "Завоеватель", подбирается с запада.

Евросоюз решил ударить по самому больному — вступлению Турции в ЕС. Отменены заседания совета ассоциации, приостановлен диалог на высшем уровне, сокращена финансовая помощь Анкаре в следующем году, остановлены переговоры по соглашению о воздушном транспорте.

"Единственным органом, который уполномочен международным правом вводить санкции против кого-либо, является Совет безопасности ООН. Поэтому все, что делает ЕС, — односторонние ограничительные меры, нелегитимные по определению", — говорит постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Свой пакет санкций готовят и США. В ответ на давление, Анкара пообещала продолжить бурить и вскоре направит в бурлящее средиземноморье еще один корабль. Президент Эрдоган заявил о готовности защищать права турок-киприотов на шельф, в том числе, с помощью вооруженных сил. По данным Bloomberg, Анкара может разместить российские комплексы С-400 вдоль южного побережья, недалеко от спорного месторождения. Весомый аргумент для защиты своих интересов в регионе.

"Любое действие, предпринятое против Турции Евросоюзом, — это всего лишь отражение воли Вашингтона. США зарабатывают сотни миллиардов долларов на экспорте вооружений. Если союзник НАТО нарушает порядок отношений с американским военно-промышленным комплексом, и начинает покупать лучшее вооружение из России — это может стоить США триллионов долларов в будущем", — считает политический аналитик и консультант Джон Боснич.



Москва не поддерживает действия Турции в кипрских водах, но при этом выступает против ограничительных мер в адрес Анкары. Когда существуют неурегулированные конфликты, лучше воздерживаться от движений, которые могут усугубить ситуацию, напомнил российский МИД.