Новости В мире

Все видео этой рубрики
16 июля 201921:18

Российские ЗРК могут стать весомым аргументом Турции в споре за кипрский шельф

EPA

Турция поставит на боевое дежурство полученные от России комплексы С-400 уже в апреле следующего года. Об этом сегодня заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что зенитные системы С-400 — лучшие в мире. И поэтому безопасность Турции будет обеспечена на самом высоком уровне. Несколько часов назад в страну из России прилетел очередной, уже десятый, самолет с компонентами С-400.

Эрдоган подчеркнул, что поставки продолжатся, несмотря на позицию США и других стран НАТО, выступающих против военного сотрудничества Анкары и Москвы. Благодарность России за комплексы С-400 выражают не только официальные лица Турции. Кондитер из города Бурса испек пирог для Владимира Путина, и отправил его в Москву.

Бурить или не бурить. Евросоюз ввел санкции против Турции за геологоразведку в чужих территориальных водах. Впрочем, Анкара их чужими не считает и настойчиво претендует на природные богатства Восточного Средиземноморья.

Претензия все та же — Северный Кипр. Турция контролирует северную часть острова уже 45 лет и считает воды вокруг нее своей территорией. Евросоюз и член ЕС Республика Кипр признает воды вокруг всего острова исключительно кипрскими.

Самое выгодное газовое месторождение — это "Афродита", к югу от Кипра. Примерные запасы — 140 миллиардов кубометров. Разрешения на геологоразведку выданы американцам, итальянцам и французам. Турки решили подключиться на правах хозяев и отправили 2 корабля, чтобы начать бурение. Судно "Явуз" огибает остров с востока, а "Фатих", в переводе "Завоеватель", подбирается с запада.

Евросоюз решил ударить по самому больному — вступлению Турции в ЕС. Отменены заседания совета ассоциации, приостановлен диалог на высшем уровне, сокращена финансовая помощь Анкаре в следующем году, остановлены переговоры по соглашению о воздушном транспорте.

"Единственным органом, который уполномочен международным правом вводить санкции против кого-либо, является Совет безопасности ООН. Поэтому все, что делает ЕС, — односторонние ограничительные меры, нелегитимные по определению", — говорит постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Свой пакет санкций готовят и США. В ответ на давление, Анкара пообещала продолжить бурить и вскоре направит в бурлящее средиземноморье еще один корабль. Президент Эрдоган заявил о готовности защищать права турок-киприотов на шельф, в том числе, с помощью вооруженных сил. По данным Bloomberg, Анкара может разместить российские комплексы С-400 вдоль южного побережья, недалеко от спорного месторождения. Весомый аргумент для защиты своих интересов в регионе.

"Любое действие, предпринятое против Турции Евросоюзом, — это всего лишь отражение воли Вашингтона. США зарабатывают сотни миллиардов долларов на экспорте вооружений. Если союзник НАТО нарушает порядок отношений с американским военно-промышленным комплексом, и начинает покупать лучшее вооружение из России — это может стоить США триллионов долларов в будущем", — считает политический аналитик и консультант Джон Боснич.


Москва не поддерживает действия Турции в кипрских водах, но при этом выступает против ограничительных мер в адрес Анкары. Когда существуют неурегулированные конфликты, лучше воздерживаться от движений, которые могут усугубить ситуацию, напомнил российский МИД.

Сейчас

18:25

Глава МВД Италии заявил, что ультраправые готовились его убить

18:18

Лагард уходит с поста директора МВФ

17:13

ОАЭ: танкер, якобы захваченный Ираном, нам не принадлежит

16:29

Из-за всероссийского сбоя ЗАГСы перешли на ручную работу

16:17

Суд в Амстердаме не смог решить судьбу скифского золота

15:17

Меркель во второй раз прослушала гимн сидя

15:13

В аэропорты вернутся курилки

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ОБСЕ: Киеву следует учитывать языковые права меньшинств

ОБСЕ: Киеву следует учитывать языковые права меньшинств

2 часа назад
Покушение на Сальвини и фейк-ньюс: американские СМИ снова во всем обвинили Россию

Покушение на Сальвини и фейк-ньюс: американские СМИ снова во всем обвинили Россию

1 час назад
Легенда о "Летучем голландце" ожила: американская журналистка подняла волну в Персидском заливе

Легенда о "Летучем голландце" ожила: американская журналистка подняла волну в Персидском заливе

1 час назад
Выборы в Мосгордуму: призывы выйти на митинги ЦИК расценил как слабость

Выборы в Мосгордуму: призывы выйти на митинги ЦИК расценил как слабость

5 часов назад
Лагард уходит с поста директора МВФ

Лагард уходит с поста директора МВФ

2 часа назад
Освобождение инопланетян отменяется: организатор штурма "Зоны 51" дал задний ход

Освобождение инопланетян отменяется: организатор штурма "Зоны 51" дал задний ход

55 минут назад
Небензя: карательные меры против русского языка на Украине чреваты дальнейшим разобщением

Небензя: карательные меры против русского языка на Украине чреваты дальнейшим разобщением

1 час назад
"В моем теле нет расистской кости": Трамп отверг обвинения в свой адрес

"В моем теле нет расистской кости": Трамп отверг обвинения в свой адрес

3 часа назад
Роман Жуков объявил войну бывшей жене из-за шестерых детей

Роман Жуков объявил войну бывшей жене из-за шестерых детей

3 часа назад
Топ-10 самых влиятельных китайских брендов

Топ-10 самых влиятельных китайских брендов

9 часов назад
Меркель во второй раз прослушала гимн сидя

Меркель во второй раз прослушала гимн сидя

5 часов назад
В будущем вместо людей к врачу будут ходить аватары

В будущем вместо людей к врачу будут ходить аватары

3 часа назад
Из-за всероссийского сбоя ЗАГСы перешли на ручную работу

Из-за всероссийского сбоя ЗАГСы перешли на ручную работу

4 часа назад
Российские геохимики выяснили, откуда взялся океан внутри Земли

Российские геохимики выяснили, откуда взялся океан внутри Земли

10 часов назад
Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

15.07.2019 10:25
Дмитрий Гудков и Сергей Митрохин не примут участие в выборах Мосгордумы

Дмитрий Гудков и Сергей Митрохин не примут участие в выборах Мосгордумы

45 минут назад
"Разочарована в правосудии Украины": Москалькова с Денисовой поговорили о заключенных

"Разочарована в правосудии Украины": Москалькова с Денисовой поговорили о заключенных

47 минут назад
Суперкубок обошелся "Локомотиву" и "Зениту" в 210 тыс. рублей

Суперкубок обошелся "Локомотиву" и "Зениту" в 210 тыс. рублей

48 минут назад
Туризм, доходы и тарифы ЖКХ. Путин обсудил ситуацию в Алтае с временным главой Республики

Туризм, доходы и тарифы ЖКХ. Путин обсудил ситуацию в Алтае с временным главой Республики

1 час назад
"Ленфильм" и "Беларусьфильм" заключили соглашение о сотрудничестве

"Ленфильм" и "Беларусьфильм" заключили соглашение о сотрудничестве

1 час назад
Amazon оценила полный доступ к истории браузера в 10 долларов

Amazon оценила полный доступ к истории браузера в 10 долларов

1 час назад
Соболь и "Пауку" Троицкому отказано в регистрации на выборы в Мосгордуму

Соболь и "Пауку" Троицкому отказано в регистрации на выборы в Мосгордуму

1 час назад
Основоположника компьютерной науки изобразят на 50-фунтовой банкноте

Основоположника компьютерной науки изобразят на 50-фунтовой банкноте

1 час назад
Стало известно, сколько человек в 2018 году заразились ВИЧ и умерли от СПИДа

Стало известно, сколько человек в 2018 году заразились ВИЧ и умерли от СПИДа

1 час назад
Такси сегодня: кто и на чем нас возит? Взлетят ли цены?

Такси сегодня: кто и на чем нас возит? Взлетят ли цены?

1 час назад
Tesla обвиняется в зверской эксплуатации рабочих и отказе от контроля качества

Tesla обвиняется в зверской эксплуатации рабочих и отказе от контроля качества

3 часа назад
В Москве умер композитор Игорь Извеков

В Москве умер композитор Игорь Извеков

3 часа назад
Huawei переключится со смартфонов на телевизоры

Huawei переключится со смартфонов на телевизоры

3 часа назад
Обед по-версальски: французский министр уходит в отставку после роскошных трапез

Обед по-версальски: французский министр уходит в отставку после роскошных трапез

3 часа назад
Мужчина в камуфляже напал на семью фермеров с ножом. Видео

Мужчина в камуфляже напал на семью фермеров с ножом. Видео

4 часа назад
Журналистов задержали после вопроса о миллионах на дороги якутского Вилюйска

Журналистов задержали после вопроса о миллионах на дороги якутского Вилюйска

4 часа назад
Суд в Амстердаме не смог решить судьбу скифского золота

Суд в Амстердаме не смог решить судьбу скифского золота

4 часа назад
Кабан не подпускал людей к телу погибшего из-за него водителя мопеда. Видео

Кабан не подпускал людей к телу погибшего из-за него водителя мопеда. Видео

5 часов назад
"Гипотеза смазанных саней": Стоунхендж был построен не без помощи свиного жира

"Гипотеза смазанных саней": Стоунхендж был построен не без помощи свиного жира

5 часов назад
В аэропорты вернутся курилки

В аэропорты вернутся курилки

5 часов назад
Коломойскому вернули его недвижимость на Украине

Коломойскому вернули его недвижимость на Украине

5 часов назад
Сальмонеллез на обед: в Москве массово отравились сотрудники нескольких бизнес-центров

Сальмонеллез на обед: в Москве массово отравились сотрудники нескольких бизнес-центров

5 часов назад
Очевидцы сняли на видео смерч у побережья в Сочи

Очевидцы сняли на видео смерч у побережья в Сочи

5 часов назад
Столкновение миров и запретная любовь: начались съемки эпической драмы "Сердце пармы"

Столкновение миров и запретная любовь: начались съемки эпической драмы "Сердце пармы"

6 часов назад
Интерактив со зрителями и эксклюзивный контент: киножурнал "МУЛЬТ в кино" обновляет формат

Интерактив со зрителями и эксклюзивный контент: киножурнал "МУЛЬТ в кино" обновляет формат

6 часов назад
Россиянам предложат платить за число мусорных баков

Россиянам предложат платить за число мусорных баков

6 часов назад
Каждый десятый россиянин снимает жилье

Каждый десятый россиянин снимает жилье

6 часов назад
"На дороге разметало перья": фура с реквизитом Киркорова попала в аварию

"На дороге разметало перья": фура с реквизитом Киркорова попала в аварию

7 часов назад
За непропуск скорой можно лишиться прав на год

За непропуск скорой можно лишиться прав на год

7 часов назад
Долги по ЖКХ запретили взыскивать через коллекторов

Долги по ЖКХ запретили взыскивать через коллекторов

8 часов назад
Денис Глушаков развелся с женой

Денис Глушаков развелся с женой

8 часов назад
Не пить, не курить, кварцеваться: новый ГОСТ для фотографирования младенцев

Не пить, не курить, кварцеваться: новый ГОСТ для фотографирования младенцев

8 часов назад
Мальчик болен редким синдромом, названным в его честь

Мальчик болен редким синдромом, названным в его честь

9 часов назад
Евкуров займется боевой подготовкой летчиков

Евкуров займется боевой подготовкой летчиков

9 часов назад
Пыталась сделать "солнышко": страшное падение с качелей попало на видео

Пыталась сделать "солнышко": страшное падение с качелей попало на видео

9 часов назад
Обзор смартфона Honor 20: с камерным квартетом

Обзор смартфона Honor 20: с камерным квартетом

9 часов назад
Однушку в центре Москвы можно купить за 115 миллионов рублей

Однушку в центре Москвы можно купить за 115 миллионов рублей

9 часов назад
Топ-10 львов из мультфильмов

Топ-10 львов из мультфильмов

11 часов назад
Беспилотник Яндекса "пойман на месте преступления"

Беспилотник Яндекса "пойман на месте преступления"

11 часов назад