Суперкубок обошелся "Локомотиву" и "Зениту" в 210 тыс. рублей

Стартовал новый футбольный сезон в России и Контрольно-дисциплинарный комитет РФС начал выносить первые наказания для клубов, тренеров, игроков и фанатов. Глава КДК Артур Григорьянц сообщил журналистам о принятых санкциях по итогам матча за Суперкубок России между "Локомотивом" и "Зенитом".

Как уже сообщали Вести.Ru, "Локо" победил чемпионов страны из Санкт-Петербурга в матче за первый приз сезона со счетом 3:2. В финансовом плане "победа" с небольшим перевесом оказалась на стороне "Зенита": питерцы получили штраф в 100 тыс. рублей против 110 тысяч у железнодорожников.

"Болельщики обоих клубов скандировали и использовали пиротехнику, — цитирует Григорьянца сайт Спортбокс.Ru. – "Зенит" и "Локомотив" наказаны за скандирование по 50 тыс. рублей каждый, и за пиротехнику — на 25 тыс. рублей каждый".

"Кроме этого у "Зенита" болельщик залез на ограждение и зажег факел — штраф 25 тыс. рублей. У "Локомотива" был несогласованный баннер — штраф 25 тыс. рублей, тренер "Локо" Юрий Сёмин наказан на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны", — сообщил Григорьянц.