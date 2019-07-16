Футбольный клуб "Краснодар" оштрафовали на 50 тысяч евро из-за тренера

Дисциплинарный комитет оштрафовал футбольный клуб "Краснодар" на 50 тысяч евро. Как выяснилось, старший тренер команды Мурад Мусаев нарушил общие принципы работы главного тренера. Об этом сообщает ГТРК "Кубань" со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций запретил Мусаеву занимать тренерскую скамью в течении одного года. Причиной данного решения стало фактическое руководство командой при отсутствии у 35-летнего специалиста тренерской лицензии категории "Про".

Напомним, УЕФА допускает возможность формального руководства без лицензии только на начальном этапе. При этом Мусаев возглавил "Краснодар" еще в апреле 2018-го, и лишь в мае этого года получил лицензию категории "А".

Также представители футбольного клуба сообщили о том, что на должность главного тренера назначен Олег Фоменко. В ближайший год Мурад Мусаев останется старшим тренером сборной.