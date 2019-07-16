Главный гаишник Новгородской области задержан по обвинению во взятке

Начальник УГИБДД Новгородской области Владимир Лонский, подозреваемый в получении взятки в крупном размере, задержан, решается вопрос о мере пресечения.

Об этом общественность проинформировали в Следственном комитете по региону.

Главного гаишника подозревают в том, что он за 300 тысяч рублей и бутылку коньяка XO Champagne, стоимостью 3999 рублей, согласился сопроводить автомобиль, который перевозил крупногабаритный груз. По версии следствия, взятку дал генеральный директор коммерческой организации.

Другим эпизодом преступной деятельности Лонского СКР считает незаконное получение асфальтной крошки на сумму не менее 36 тысяч рублей, о которой его попросил бывший сослуживец для строительства гаража в городе Сольцы Новгородской области. При этом, данное сырье, по информации Следственного комитета, начальник УГИБДД области получил после того, как угрожал привлечением к административной ответственности организацию, осуществляющую ремонт автомобильных дорог на территории города Сольцы.