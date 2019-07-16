Меркель и Зеленский по телефону обсудили Донбасс, Минские договоренности и транзит газа

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию в Донбассе, транзит газа и Минские договоренности.

Меркель и Зеленский поговорили об обстановке на востоке Украины после недавнего прогресса в результате разведения войск. Лидеры выразили надежду на то, что этот процесс будет продолжен.

В телефонном разговоре Зеленский и Меркель отметили необходимость полноценной реализации Минских договоренностей, в числе которых обмен военнопленными, сообщает ТАСС, ссылаясь на кабмин ФРГ. Главы Германии и Украины договорились оставаться в тесном контакте относительно дальнейшей работы в рамках нормандского формата, в который входят Германия, Россия, Украина и Франция.

В пресс-службы главы украинского государства сообщили, что лидеры стран положительно отметили результаты недавней встречи дипломатических советников в нормандском формате в Париже.

Отмечается, что также Меркель и Зеленский обсудили транзит газа через Украину и двусторонние отношения.