"Игра престолов" претендует на рекордное количество статуэток "Эмми"

Сериал "Игра престолов" выдвинут сразу в 32 номинациях американской телевизионной премии "Эмми". Это рекордное количество за всю историю, сообщает агентство ТАСС.

Так, например, "Игру престолов" выдвинули на "Лучший драматический сериал", исполнитель главной мужской роли Кит Харрингтон претендует на "Лучшего актера", а Эмилия Кларк – на "Лучшую актрису" соответственно.

Однако настоящая борьба развернется за звание "Лучшего актера второго плана". На него претендуют сразу три участника "Игры престолов": Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау и Алфи Аллен. В аналогичной женской номинации столкнуться Лена Хиди, Софи Тернер, Мейси Уильямс и Гвендолин Кристи.

Церемония награждения состоится 22 сентября 2019 года.

Напомним, "Игра престолов" по циклу романов "Льда и пламени" Джорджа Мартина стартовала в 2011 году. Всего вышло 73 эпизода. Сериал стал одним из самых популярных в истории телевидения. На его счету уже есть 38 статуэток "Эмми". Кроме того, исполнитель роли Тириона Ланнистера Питер Динклэйдж в 2012 году получил "Золотой глобус" за "Лучшую мужскую роль второго плана".