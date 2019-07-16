Триумф феминизма: Серена Уильямс зарабатывает вдвое больше Федерера

Завершившийся в пригороде Лондона третий в сезоне турнир теннисного "Большого шлема" вновь вернул фанатов спорта в разговору о справедливости распределения призовых денег. Они на Уимлбдоне, как известно, равны для женщин и мужчин. Но слабый пол давно уже лидирует по заработкам.

Всегда достаточно трудно дать адекватную оценку стоимости того или иного труда, ьем более, когда дело касается спорта. Но в теннисе есть совершенно ясный ориентир: время, которое проводят на площадке игроки и за которое болельщики как раз и платят деньги, покупая билеты.

Интересно в этой связи посмотреть на главного апологета женского равенства в игре с ракеткой и мячом – американку Серену Уильямс, которая сама себя считает "паровозом феминизма" в теннисе. Что ж, можно констатировать – темнокожая скандальная американка добилась не просто равенства с мужчинами, она выиграла все финансовые матчи у звезд мужского тенниса с огромным перевесом.

Посмотрим на статистику Уильямс-младшей, которая дошла на Уимблдоне до финала, и на цифры возле имени не менее легендарного швейцарца Роджера Федерера, который также проиграл в решающем матче.

Так вот, Роджер в полуфинале бился с испанцем Рафаэлем Надалем три часа, а в финале проиграл сербу Новаку Джоковичу за 4 часа 57 минут. Серена параллельно за час разобралась в полуфинале с чешкой Барборой Стрыцовой, а в решающем матче слила румынке Симоне Халеп менее чем за час.

Всего за семь матчей Федерер провёл в игре 17 часов 23 минуты. Уильямс – 9 часов 6 минут. Но оба получили от организаторов круглую сумму в 1,175 млн фунтов стерлингов или 1,457 млн долларов.

Несложно подсчитать, что темнокожая Серена зарабатывает почти в два раза больше, чем швейцарская легенда: счет Уильямс-младшей пополнялся каждую минуту суммой в 2669 долларов, в то время как Федерер наиграл на 1397 долларов за 60 секунд.

И это – чистая статистика, которая не учитывает психологизма матчей с участием наших героев. Как и было сказано, американка без интриги выиграла полуфинал, а затем столь же скучно проиграла в финале. В то время как швейцарец бился с двумя главными своим конкурентами не на жизнь, а насмерть. И Джоковичу, к слову, проиграл совершенно театрально – упустив два матч-бола...

Тем не менее большое теннисное сообщество начиная с фанатов и заканчивая звездами игры молчат по поводу столь явного неравенства. И поделом – скажи, что Серена Уильямс не отрабатывает заработанных денег и что с ее матчей уходят, зевая, зрители, и сразу попадешь в число сексистов и расистов. А это клеймо, хуже которого может быть только обвинение в харассменте...