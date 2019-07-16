Женщина-министр обороны ФРГ возглавит Еврокомиссию

Депутаты Европарламента проголосовали в Страсбурге в поддержку немки Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли, подчеркнув, что она набрала 383 одобрительных голоса при необходимых 374 в ходе тайного голосования.

Фон дер Ляйен приступит к своим должностным обязанностям в конце года. Факт ее избрания позволяет начать формирование новой исполнительной коллегии ЕС, после чего евродепутаты проголосуют за одобрение полного состава Европейской комиссии.

60-летняя Урсула фон дер Ляйен является первой в истории Германии женщиной-министром обороны.